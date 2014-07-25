俄对美国拟在韩部署导弹防御系统表示关切

路透莫斯科7月24日 - 俄罗斯周四对美国提议在韩国部署导弹防御系统表示关切，称此举可能在东北亚地区引发军备竞赛。

美军驻韩司令官上月表示，他已经提议在韩国部署一套先进的末端高空区域防御系统(THAAD)，以应对来自朝鲜的威胁。

俄罗斯外交部发表声明称：“美国的这种声明只会引发担忧。此举必然会对该地区的战略局势造成负面影响，并可能在东北亚地区引发军备竞赛。”

“这不得不让人觉得这是美国意在进一步扩大其全球导弹防御体系在全球的部署。”

据媒体报导，美国已就部署THAAD的可能地址在韩国进行了实地调研，但目前还没有做出部署该系统的最终决定。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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