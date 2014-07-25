俄对美国拟在韩部署导弹防御系统表示关切

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科7月24日 - 俄罗斯周四对美国提议在韩国部署导弹防御系统表示关切，称此举可能在东北亚地区引发军备竞赛。
美军驻韩司令官上月表示，他已经提议在韩国部署一套先进的末端高空区域防御系统(THAAD)，以应对来自朝鲜的威胁。
俄罗斯外交部发表声明称：“美国的这种声明只会引发担忧。此举必然会对该地区的战略局势造成负面影响，并可能在东北亚地区引发军备竞赛。”
“这不得不让人觉得这是美国意在进一步扩大其全球导弹防御体系在全球的部署。”
据媒体报道，美国已就部署THAAD的可能地址在韩国进行了实地调研，但目前还没有做出部署该系统的最终决定。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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