俄罗斯批评美驻俄大使反导评论傲慢

路透莫斯科4月4日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯外交部长拉夫罗夫周三指责美国驻俄罗斯大使麦克福尔在有争议的反导问题上作出的评论傲慢无礼。麦克福尔在莫斯科刚走马上任三个月已饱受争议。

俄罗斯官方媒体--俄罗斯新闻社和其他俄罗斯媒体报导，拉夫罗夫称，麦克福尔近期接受俄罗斯新闻社采访时“傲慢地”回绝俄罗斯对美国部署欧洲导弹防御计划的担忧。

“昨天，我们的同事、美国大使傲慢地宣布导弹防御系统不会有变化，尽管一名大使……应该明白需要考虑所涉及国家的利益，”俄罗斯新闻社引述拉夫罗夫的话报导称。

麦克福尔在接受俄罗斯新闻社采访时称，美国将继续推进建立欧洲导弹防御系统，保护美国及其北约盟友，并且不会在开发反导系统上做任何限制。

媒体所报导的麦克福尔评论与此前美国的声明一致，反对俄罗斯呼吁建立法定约束确保反导系统不会被用作削弱俄罗斯。

美国政府称，反导体系意在防止伊朗的威胁，但是俄罗斯认为反导体系可能威胁打破俄美两国的平衡，令美国受益。

拉夫罗夫的评论并无新意，俄罗斯曾反复指责美国忽略其担忧，尽管2010年北约峰会上签署了协议，寻求俄罗斯和北约在反导问题上的合作。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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