普京称美俄共同参与导弹防御体系是唯一出路

路透墨西哥洛斯卡波斯6月19日电---俄罗斯总统普京周二重申，强烈反对美国的导弹防御体系，称奥巴马连任不会结束纷争，并坚持共同开发该防御体系。

“我认为无论奥巴马是否连任，反导问题都不会得到解决，”普京在二十国集团峰会结束时对记者说道。

“我觉得只有美国同意我们的建议，俄罗斯、欧洲和美国共同参与反导进程，情况才能出现根本性转变。”

俄罗斯称，美国和北约正在部署的拦截器将在2018年左右具备摧毁俄罗斯弹头的能力，打破冷战後的力量均衡。

美国坚称反导体系意在防范可能来自伊朗的威胁，对俄罗斯没有威胁。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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