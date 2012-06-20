普京称美俄共同参与导弹防御体系是唯一出路

独家：特朗普政府可用于筑墙的现有资金只有2000万美元--文件
路透华盛顿3月1日 - 据路透看到的一份文件，美国总统特朗普承诺利用现有资金立即开始在美国-墨西哥边境筑墙，现在遇到了资金不足问题。
路透墨西哥洛斯卡波斯6月19日电---俄罗斯总统普京周二重申，强烈反对美国的导弹防御体系，称奥巴马连任不会结束纷争，并坚持共同开发该防御体系。
“我认为无论奥巴马是否连任，反导问题都不会得到解决，”普京在二十国集团峰会结束时对记者说道。
“我觉得只有美国同意我们的建议，俄罗斯、欧洲和美国共同参与反导进程，情况才能出现根本性转变。”
俄罗斯称，美国和北约正在部署的拦截器将在2018年左右具备摧毁俄罗斯弹头的能力，打破冷战後的力量均衡。
美国坚称反导体系意在防范可能来自伊朗的威胁，对俄罗斯没有威胁。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透巴黎3月1日 - 据新闻网站Mediapart周三报道，法国总统候选人菲永的妻子Penelope Fillon正在接受审讯，事关对于她作为菲永助理工作甚少却支取工资的指控。