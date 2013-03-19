美国调整欧洲反导计划 俄反应冷淡

路透莫斯科3月18日（记者 Steve Gutterman） - 美国对在欧洲的导弹防御系统部署作出调整，但俄罗斯对此反应冷淡，仍坚持要求美国提供具约束力的担保，保证该系统不会被用来击落俄罗斯导弹。

俄罗斯外交部声明显示，美国方面作出的调整不太可能结束美俄围绕欧洲导弹防御系统的争端，而这是影响美俄关系的症结之一。

美国国防部长哈格尔周五称，五角大楼将在阿拉斯加新增部署14个导弹拦截系统，此前朝鲜威胁要对美国发动先发制人的核打击。

美国官员称，出于资金考虑，决定放弃在中欧新增一拦截系统的计划。

但俄罗斯对此回应称，俄罗斯仍将要求美国作出具法律约束力的保证以及可信的技术证据，明确美国导弹防御系统不针对俄罗斯。

俄外交部声明说：“（美国）新计划表明，美国仍坚持寻求加强其全球反导防御并加强其效力。”

“我们认为，这印证了仍需要有可靠的、具法律约束力的保证，明确美国导弹防御系统不针对俄罗斯。”声明补充道，俄罗斯方面希望得到技术数据，证明不存在前述威胁。

美国多次表示，在欧洲部署的导弹防御系统是为了防范来自伊朗的威胁，对俄罗斯不构成风险。

俄罗斯则指出，基于美国在欧洲的导弹防御计划，西方最终将有能力击落俄罗斯洲际弹道导弹，削弱俄罗斯的核威慑能力，从而打破冷战后的力量均衡。一些俄罗斯官员称，这可能才是美国部署该系统的真正目的。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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