普京称欧洲导弹防御体系是新一轮美俄联合核裁军的障碍

路透莫斯科8月24日电(记者 Nastassia Astrasheuskaya)---俄罗斯总统普京周五称,若美国重视俄罗斯对其在欧洲导弹防御体系的关切,俄愿意考虑在互惠的基础上展开新一轮核裁军。

普京表示,阻止大规模杀伤性武器的扩散,是“世界事务的一项关键议题”。他还称,俄罗斯对2010年美俄新战略武器裁减条约(New START)的遵守,是俄政府致力於裁军的明证。美俄条约要求这两国削减核武器库。

“俄罗斯愿以开放态度对待核裁军领域的新一轮联合举措,”普京在给正于日本广岛召开的国际防止核战争医生组织(International Physicians for the Prevention of Nuclear War)会议的书面致辞中说。

“同时,这些新举措的实现显然是可能的,但只能在公平互利的基础上,且影响国际安全与战略稳定的所有因素都考虑进去。”

这些因素包括普京所称的“美国单边部署无限制的全球导弹防御体系”,以及部署太空武器的可能性。

美国在欧洲部署导弹防御体系的计划已经启动,尽管美国总统奥巴马决定缩小原计划的规模,这一计划仍是导致美俄不和的一个重要因素。

华府称欧洲导弹防御计划旨在应对伊朗可能带来的威胁,对俄罗斯不构成任何风险。但俄罗斯政府称,到大约2018年时,该防御体系的拦截机就能够摧毁在空中的俄罗斯弹头。(完)

编译:张家伟 发稿:王燕焜

