普京电话祝贺奥巴马连任

路透莫斯科11月13日电---克里姆林宫周二表示，俄罗斯总统普京打电话给奥巴马，祝贺他在美国总统选举中获得连任。

克里姆林宫发表声明称，普京祝愿奥巴马“组建新团队”取得成功，两人“均表示有兴趣推动包括经济在内的各个领域双边关系持续发展”。

声明指出，普京在电话中再次邀请奥巴马访问俄罗斯，奥巴马也表示有此准备。

在美国大选过後的11月7日，普京曾发去贺电祝贺奥巴马以“明显优势”赢得大选，并表示希望奥巴马能在明年访问俄罗斯。

普京曾明确表示他更看好奥巴马而非罗姆尼，称奥巴马“一个诚实的人，他是真想为改善而做出许多改变”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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