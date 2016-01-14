奥巴马与普京通电话讨论乌克兰危机与叙利亚问题--白宫

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透华盛顿1月13日 - 美国白宫称，总统奥巴马周三与俄罗斯总统普京通电话时，强调了以外交途径解决乌克兰危机的必要性，并提到了叙利亚问题。
白宫在声明中称，奥巴马对普京表示，解决乌克兰危机的下一个关键步骤，是有关各方就乌克兰顿巴斯地区的地方选举方式达成一致。
声明称，两位领导人也“注意到了有必要采取措施推动叙利亚反对派与叙利亚政府进行积极对话，措施主要包括减少暴力活动以及解决叙利亚民众迫切的人道主义需求。”
奥巴马与普京亦讨论了针对朝鲜近期核试验“国际社会作出强烈一致回应的重要性”。
克里姆林宫发表声明称，奥巴马与普京在通话中表示支持缓解伊朗与沙特的紧张关系。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)