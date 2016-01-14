奥巴马与普京通电话讨论乌克兰危机与叙利亚问题--白宫

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月13日 - 美国白宫称，总统奥巴马周三与俄罗斯总统普京通电话时，强调了以外交途径解决乌克兰危机的必要性，并提到了叙利亚问题。
白宫在声明中称，奥巴马对普京表示，解决乌克兰危机的下一个关键步骤，是有关各方就乌克兰顿巴斯地区的地方选举方式达成一致。
声明称，两位领导人也“注意到了有必要采取措施推动叙利亚反对派与叙利亚政府进行积极对话，措施主要包括减少暴力活动以及解决叙利亚民众迫切的人道主义需求。”
奥巴马与普京亦讨论了针对朝鲜近期核试验“国际社会作出强烈一致回应的重要性”。
克里姆林宫发表声明称，奥巴马与普京在通话中表示支持缓解伊朗与沙特的紧张关系。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。