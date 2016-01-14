奥巴马与普京通电话讨论乌克兰危机与叙利亚问题--白宫

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月13日 - 美国白宫称，总统奥巴马周三与俄罗斯总统普京通电话时，强调了以外交途径解决乌克兰危机的必要性，并提到了叙利亚问题。

白宫在声明中称，奥巴马对普京表示，解决乌克兰危机的下一个关键步骤，是有关各方就乌克兰顿巴斯地区的地方选举方式达成一致。

声明称，两位领导人也“注意到了有必要采取措施推动叙利亚反对派与叙利亚政府进行积极对话，措施主要包括减少暴力活动以及解决叙利亚民众迫切的人道主义需求。”

奥巴马与普京亦讨论了针对朝鲜近期核试验“国际社会作出强烈一致回应的重要性”。

克里姆林宫发表声明称，奥巴马与普京在通话中表示支持缓解伊朗与沙特的紧张关系。（完）