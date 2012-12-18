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时事要闻 | 2012年 12月 18日 星期二 18:52 BJT

奥巴马或在明年上半年访问俄罗斯--克里姆林宫

路透莫斯科12月18日 - 俄罗斯克里姆林宫周二表示，美国总统奥巴马可能在2013年上半年访问俄罗斯。美国惩治俄罗斯人权侵犯者的举动导致美俄关系出现“迷你危机”。

俄罗斯总统普京的外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）没有透露奥巴马访问俄罗斯的进一步详情。在赢得今年各自国家的总统选后，奥巴马和普京均释放出希望改善美俄关系的信号。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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