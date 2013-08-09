普京给小布什拍电报话里有话 明是慰问实则传话

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科8月8日(记者 Timothy Heritage) - 俄罗斯总统普京周四向他的老朋友--美国前总统小布什发了一封电报，祝他在心脏手术后尽快康复。
巧的是，就在克里姆林宫公布电报细节的前一天，奥巴马取消了原计划与普京的会晤，但俄罗斯政治没有巧合。
电报中温暖人心的文字，更令人感受到克里姆林宫的领导人与白宫当前领导人关系的不同。
小布什曾这么形容普京：“我正视他(普京)的眼睛，看到了他的灵魂。”
多年后，小布什形容普京是一个冷血的人，美俄两国关系五年前因俄罗斯与格鲁吉亚的战争而恶化，但2001年6月，当小布什和普京以总统身份首次见面时，会面确实充满了尊重和友爱。
如果奥巴马与普京的私人关系更好一些，会让他对9月份在莫斯科的美俄会谈作出不同的决定吗？或许不会，但一个更密切友好的关系或许会排除这种想法出现的可能。
莫斯科卡内基中心(Moscow Carnegie Center)分析师Maria Lipman表示：“有时候，在危机期间，当外交人员不能达成妥协时，个人关系就变得很重要，成为最后一种解决办法。普京和奥巴马之间关系平淡。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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