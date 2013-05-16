俄方渲染美间谍事件 意在吸引本国民众关注

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透莫斯科5月15日（记者 Timothy Heritage） - 俄罗斯总统普京一反常态，对驱逐美国外交官一事保持沉默。不过普京的确也不需要任何表态，俄罗斯官方媒体正代他说话。俄罗斯称，这名美国外交官在为中央情报局（CIA）招募间谍时现场被抓。
俄罗斯周二公布拘捕这名外交官后，该国各大电视频道就不停播放逮捕该外交官行动的图片。这名外交官被捕时头戴棕色假发。
这是普京重返克里姆林宫以来的惯用策略，颇有苏联时期的风格。俄罗斯中产阶级示威抗议导致普京支持率下降后，普京一直在努力争取保守派选民的支持。
自克里姆林宫的“灰衣主教”苏尔科夫（Vladislav Surkov）在2011年末被行事风格生硬且直接的沃洛金（Vyacheslav Volodin）取代后，普京对异见人士的政策变得更加严厉。
对于本次间谍事件，普京可能乐于看到美国领导人的尴尬，但这起事件发生的时间以及官媒的高调报道，表明俄罗斯民众才是主要受众。
“媒体如此关注此事，令我有些意外，这听起来像是发生在1970年代的事，”美国众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）周三称。
批评人士称，普京正在越来越多地使用沃洛金的策略，这令人想起了普京在苏联时期及克格勃（KGB）的过去。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)