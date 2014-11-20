普京欢迎美国驻俄新任大使进驻 要求不干涉俄内政

路透莫斯科11月19日 - 俄罗斯总统普京周三欢迎美国驻俄罗斯新任大使约翰·特福特（John Tefft）进驻俄罗斯，希望华府将俄罗斯当做平等伙伴对待，不要干涉俄罗斯内政。

特福特递交国书后发表书面声明中称，他希望加强两国“人民之间”的关系，但两国在乌克兰问题上存在严重分歧。

在克里姆林宫举行的欢迎新任大使仪式上，普京面带微笑接见了特福特，之后二人合影。

“我方愿与美方在尊重相互利益、平等权利和不干涉内政的基础上，在不同领域进行务实合作，”普京发表简短讲话称。

特福特在欢迎仪式结束后发表的声明中称，他致力于维持与俄罗斯当局“开放且坦诚的沟通线路”。

“我们在俄罗斯对乌克兰的政策上存在严重分歧。正如奥巴马总统在布里斯班的G20峰会上所言，我方希望俄方选择‘不同的道路’，以尊重乌克兰主权和遵守国际法的方式来解决乌克兰问题。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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