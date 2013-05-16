俄方渲染美间谍事件 意在吸引本国民众关注

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月15日 - 俄罗斯总统普京一反常态，对驱逐美国外交官一事保持沉默。不过普京的确也不需要任何表态，俄罗斯官方媒体正代他说话。俄罗斯称，这名美国外交官在为中央情报局（CIA）招募间谍时现场被抓。

俄罗斯周二公布拘捕这名外交官后，该国各大电视频道就不停播放逮捕该外交官行动的图片。这名外交官被捕时头戴棕色假发。

这是普京重返克里姆林宫以来的惯用策略，颇有苏联时期的风格。俄罗斯中产阶级示威抗议导致普京支持率下降后，普京一直在努力争取保守派选民的支持。

自克里姆林宫的“灰衣主教”苏尔科夫（Vladislav Surkov）在2011年末被行事风格生硬且直接的沃洛金（Vyacheslav Volodin）取代后，普京对异见人士的政策变得更加严厉。

对于本次间谍事件，普京可能乐于看到美国领导人的尴尬，但这起事件发生的时间以及官媒的高调报导，表明俄罗斯民众才是主要受众。

“媒体如此关注此事，令我有些意外，这听起来像是发生在1970年代的事，”美国众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）周三称。

批评人士称，普京正在越来越多地使用沃洛金的策略，这令人想起了普京在苏联时期及克格勃（KGB）的过去。（完）