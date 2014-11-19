普京称美国永远无法“征服”俄罗斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯11月18日 - 俄罗斯总统普京周二称，美国想征服俄罗斯，但永远不会得逞。

“他们不想羞辱我们，而是想征服我们，让我们替他们解决自己的问题买单，”普京在与他的铁杆支持团体“人民阵线”（People's Front）召开的会议结束时称。

“历史上从没人做成此事，也永远不会有人做到，”他说道。普京的这番话引来了如潮般的掌声。

普京这番话措辞强硬，表明俄罗斯同美国关系紧张。

面对俄罗斯与西方国家因乌克兰危机相互制裁，普京在会议上多次敦促包括农业和国防领域的本土企业提高他们在国内市场的销量。

普京在会议上对从血糖仪销售到住房问题等诸多问题一一作答，并强调他改善俄罗斯经济状况的决心。（完）