普京称美国永远无法“征服”俄罗斯

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯11月18日 - 俄罗斯总统普京周二称，美国想征服俄罗斯，但永远不会得逞。
“他们不想羞辱我们，而是想征服我们，让我们替他们解决自己的问题买单，”普京在与他的铁杆支持团体“人民阵线”（People's Front）召开的会议结束时称。
“历史上从没人做成此事，也永远不会有人做到，”他说道。普京的这番话引来了如潮般的掌声。
普京这番话措辞强硬，表明俄罗斯同美国关系紧张。
面对俄罗斯与西方国家因乌克兰危机相互制裁，普京在会议上多次敦促包括农业和国防领域的本土企业提高他们在国内市场的销量。
普京在会议上对从血糖仪销售到住房问题等诸多问题一一作答，并强调他改善俄罗斯经济状况的决心。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。