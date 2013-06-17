克里姆林宫称超级碗戒指是给普京的礼物

路透伦敦6月16日 - 美国一支橄榄球队老板称，八年前与普京见面时一枚镶嵌钻石的超级碗戒指被普京“顺走”，克里姆林宫对此说法予以否认。

《纽约邮报》（New York Post）称，美国新英格兰爱国者橄榄球队的老板Robert Kraft近期在一个颁奖典礼上对观众表示，他只是想向普京展示那枚价值超过25,000美元的戒指，但是普京却把戒指装进了自己的口袋。

普京的发言人Dmitry Peskov表示，Kraft明显地示意这枚戒指是礼物，并建议Kraft去看心理医生。

“我当时就站在总统身后，看到了整个过程，”Peskov周日在伦敦对记者说道。

2005年2月，新英格兰爱国者击败费城老鹰队获得超级碗冠军，此后Kraft在圣彼得堡与普京见面。那时的一份声明称，Kraft决定将那枚戒指送给普京，作出友好的姿态。

《纽约邮报》报道称，Kraft表示，他向普京展示戒指，普京把戒指戴上后，“我伸出了手，而他将戒指放到了自己的口袋里，三名克格勃特工簇拥着他离开”。

Kraft称，他曾想要回这枚戒指，但是白宫告诉他，如果他将这枚戒指作为礼物，会对美俄关系有利。当时的美国总统是小布什。

“我认为，对于有人向其施压等言论，他有必要和心理医生好好沟通一下，”Peskov说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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