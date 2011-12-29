俄发布长篇人权报告 痛批欧美

路透莫斯科12月28日电---俄罗斯周三发布人权报告，细数美国酷刑、电话窃听等侵犯人权的做法，以撼动美国充当全球人权法官的形象。

俄罗斯批评美国实施双重标准，未关闭关塔那摩军事监狱，且包庇官员和中情局特工。

俄罗斯外交部在这份长达63页的人权报告中称："美国的状况远远不像华盛顿当初宣称的那麽理想。主要未解决的问题就是可恶的关塔那摩监狱。"

"美国有的中情局特工和高级官员明明公然践踏人权，白宫和司法部却庇护他们不被起诉。"

美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）说："这类人权报告是有效的机制。当外国政府、个人或组织评论或批评美国人权状况时，我们不会将其视作干涉内务。"

俄报告还指责欧盟国家对待宗教少数派的态度，并强烈谴责英国在8月骚乱事件後侵犯人权。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。