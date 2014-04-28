美国对俄第三轮制裁力度轻微 金融市场波澜不惊

2014年4月15日在乌克兰东部顿涅斯克拍到的一面俄罗斯国旗。 REUTERS/Marko Djurica

路透华盛顿4月28日 -美国周一向俄罗斯企业和政府官员实施新的制裁，不过金融市场对此基本无视，美国共和党议员也认为新措施力度太小，难以阻止莫斯科在乌克兰的进一步行动。

外界的反应凸显出美国总统奥巴马面对两难处境：如何利用制裁手段，既可惩罚莫斯科介入乌克兰的行为，又不会伤害到与俄罗斯之间存在紧密金融联系的欧洲国家和外资企业。

美国政府针对七名俄罗斯政府官员和17家与俄总统普京有联系的企业实施制裁，因为白宫称莫斯科未能遵守4月17日达成的危机解决协议。

华盛顿方面还表示，将拒绝向可能用于提升俄罗斯军事力量的任何高科技商品发放出口许可。白宫称，美国商务部和国务院并将收回符合上述条件的现有出口许可。

这是美国自乌克兰危机爆发以来出台的第三轮制裁措施，但未能激起一丝波澜。全球股市走高，部分原因在于新制裁的力度不如市场原本担心的那样大。市场曾担忧，白宫可能对俄罗斯实施全面经济制裁。

“这些制裁行动并没有升级，”雷格梅森LM.N.旗下Western AssetManagement的投资组合经理人RobertAbad说。“事实上这些制裁只是延续了之前的做法，因此市场松了一口气。”该经理人帮助管理约530亿美元的新兴市场债券。

结束对亚洲一周访问的奥巴马明确表示，如果俄罗斯对乌克兰采取更加深入的军事行动，美国将对俄罗斯的经济领域实施制裁，包括金融服务、能源、金属与矿产、工程以及国防领域。

“我们相信对俄罗斯经济的影响只会增大，”奥巴马政府一名高层官员说。

**冻结资产并不予签发入境签证**

欧盟周一亦扩大制裁，对另外15名俄罗斯和乌克兰人实行资产冻结且不予签发入境签证。加拿大亦针对两家俄罗斯银行和九名个人实行制裁。

受到美国制裁的七名俄罗斯人包括普京的两位盟友：俄罗斯大型石油公司Rosneft的负责人IgorSechin和俄罗斯一家国有高科技产品企业Rostec的负责人Sergei Chemezov。

制裁名单上的其他人还有普京对克里米亚问题的总统特使Oleg Belavencev和俄罗斯联邦副总理DmitryKozak等人。

名单上没有Gazprom主管Alexei Miller，此人为普京的亲密盟友，曾被认为也会进入制裁名单。

这七名受制裁者在美国的资产目前受到冻结，且不能前往美国。17家公司也将面临财产冻结。

俄罗斯副外长Sergei Ryabkov指称，这波新的制裁行动不合法且不文明，且为基于对乌克兰情势“完全扭曲”的看法。

坦伯顿(Templeton)新兴市场基金经理人莫比尔斯(Mark Mobius)驳斥制裁行动对其投资组合所造成的影响。

我们投资的企业表示‘没什么大不了’”。他接受路透访问时表示，“以俄罗斯而言，价格确实被压抑，估值颇具吸引力。”

新一轮制裁几乎未在乌克兰东部地区带来任何影响，该地区的亲俄武装分子对德国及其他欧安组织军事观察员的扣押进入第四天。

尽管乌克兰政府采取军事行动加以遏制，但武装分子扩大控制范围，占领了顿涅茨克地区另一座城镇的主要公共建筑物。在地区首府顿涅茨克，挥舞着棍棒的亲俄激进分子驱散了基辅支持者参加的一场集会。

乌克兰第二大城市哈尔科夫的市长遭到枪手袭击身负重伤，不禁令人担忧讲俄语地区爆发进一步动荡。该地区最近要比附近省份顿涅茨克和卢甘斯克稍显平静。

莫斯科股市未受到制裁影响，上涨约1%，新的制裁措施未对更多公司做出惩罚。

西方国家表示，制裁已经对俄罗斯造成影响，惊恐的投资者从该国撤出资金。俄罗斯央行已经加息来支持卢布，而俄罗斯企业发现更难以筹到资金。(完)

(编译 徐文焰/郑茵/龚芳/王兴亚；审校 白云/孙茉莉)

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