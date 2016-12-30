俄罗斯驱逐35名美外交人员 对制裁进行报复

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透莫斯科12月30日 - 俄罗斯新闻机构报道，该国周五宣布计划驱逐35名美国外交官，并禁止美国外交人员使用莫斯科的一个郊外别墅和仓库，以报复美国的制裁。
俄新闻机构引述外长拉夫罗夫的话称，他向普京总统建议的这些措施。
美国总统奥巴马周四下令驱逐驱逐35名疑似俄罗斯间谍的人员，并对两个俄罗斯情报机构实施制裁，因它们参与2016年美国总统大选期间的黑客攻击案。
拉夫罗夫表示，俄罗斯不会对制裁无动于衷，并称指责俄罗斯干预美国大选的说法毫无根据。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。