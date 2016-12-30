版本:
中国
时事要闻 | 2016年 12月 30日 星期五 20:32 BJT

俄罗斯驱逐35名美外交人员 对制裁进行报复

路透莫斯科12月30日 - 俄罗斯新闻机构报道，该国周五宣布计划驱逐35名美国外交官，并禁止美国外交人员使用莫斯科的一个郊外别墅和仓库，以报复美国的制裁。

俄新闻机构引述外长拉夫罗夫的话称，他向普京总统建议的这些措施。

美国总统奥巴马周四下令驱逐驱逐35名疑似俄罗斯间谍的人员，并对两个俄罗斯情报机构实施制裁，因它们参与2016年美国总统大选期间的黑客攻击案。

拉夫罗夫表示，俄罗斯不会对制裁无动于衷，并称指责俄罗斯干预美国大选的说法毫无根据。(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐