俄罗斯称新版美国国家安全战略反俄色彩浓厚

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透莫斯3月25日 （记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯联邦安全会议周三抨击最新的美国国家安全战略“反俄”，美国战略中将俄罗斯入侵乌克兰列为最迫在眉睫的威胁之一。
俄联邦安全会议重申，美国可能故技重施，通过大规模示威活动在俄罗斯策划政治变局。俄罗斯称美国去年在乌克兰以此手法推翻了当时的亲俄总统亚努科维奇。
美国总统奥巴马2月6日发布最新国家安全战略，重申将继续寻求孤立俄罗斯。
俄联邦安全会议称，与2010版不同，新版美国国家安全战略“反俄立场一目了然，描黑俄罗斯。”俄联邦安全会议称，新版美国国家战略付诸实施，将对俄罗斯造成威胁。
“长期而言，美国与其盟国将继续推动对俄罗斯的政治和经济孤立。”俄联邦安全会议说道。
俄罗斯指责美国采用与其他前苏联国家“颜色革命”相仿的手法，操纵了乌克兰政变。
“美国很可能将采用改良后的‘颜色革命’手法，来对付俄罗斯，并将越来越广泛地用这种伎俩来推翻美国不喜欢的政权。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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