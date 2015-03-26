俄罗斯称新版美国国家安全战略反俄色彩浓厚

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Gabriela Baczynska
路透莫斯3月25日 - 俄罗斯联邦安全会议周三抨击最新的美国国家安全战略“反俄”，美国战略中将俄罗斯入侵乌克兰列为最迫在眉睫的威胁之一。
俄联邦安全会议重申，美国可能故技重施，通过大规模示威活动在俄罗斯策划政治变局。俄罗斯称美国去年在乌克兰以此手法推翻了当时的亲俄总统亚努科维奇。
美国总统奥巴马2月6日发布最新国家安全战略，重申将继续寻求孤立俄罗斯。
俄联邦安全会议称，与2010版不同，新版美国国家安全战略“反俄立场一目了然，描黑俄罗斯。”俄联邦安全会议称，新版美国国家战略付诸实施，将对俄罗斯造成威胁。
“长期而言，美国与其盟国将继续推动对俄罗斯的政治和经济孤立。”俄联邦安全会议说道。
俄罗斯指责美国采用与其他前苏联国家“颜色革命”相仿的手法，操纵了乌克兰政变。
“美国很可能将采用改良后的‘颜色革命’手法，来对付俄罗斯，并将越来越广泛地用这种伎俩来推翻美国不喜欢的政权。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率