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时事要闻 | 2012年 1月 13日 星期五 15:57 BJT

俄官员担心以色列推动美伊军事冲突

路透莫斯科1月12日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯安全委员会负责人帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）称，俄罗斯担心以色列会推动美国与伊朗军事冲突，这样可能导致伊朗封锁海湾石油运输。帕特鲁舍夫与普京关系亲密。

帕特鲁舍夫对国际文传电讯社（Interfax）表示："存在向军事冲突升级的可能性，以色列正推动美国朝这个方向迈进。"

他说，伊朗可能通过封锁霍尔木兹海峡进行报复。

"倘若（伊朗）遭遇军事打击，不能排除伊朗将威胁付诸实施、封锁沙特石油经由霍尔木兹海峡运输的可能性，"他说。

他指出，目前仍无证据表明伊朗即将制造核武器。

"多年来，一直有传言称伊朗马上就能造出原子弹了，"他并补充说，美国不遗余力地试图推翻伊朗政权，想将伊朗变成"一个忠实的夥伴"。

俄罗斯反对联合国安理会进一步针对核项目制裁伊朗，并严厉抨击美欧对伊制裁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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