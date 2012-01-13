俄官员担心以色列推动美伊军事冲突

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透莫斯科1月12日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯安全委员会负责人帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）称，俄罗斯担心以色列会推动美国与伊朗军事冲突，这样可能导致伊朗封锁海湾石油运输。帕特鲁舍夫与普京关系亲密。
帕特鲁舍夫对国际文传电讯社（Interfax）表示："存在向军事冲突升级的可能性，以色列正推动美国朝这个方向迈进。"
他说，伊朗可能通过封锁霍尔木兹海峡进行报复。
"倘若（伊朗）遭遇军事打击，不能排除伊朗将威胁付诸实施、封锁沙特石油经由霍尔木兹海峡运输的可能性，"他说。
他指出，目前仍无证据表明伊朗即将制造核武器。
"多年来，一直有传言称伊朗马上就能造出原子弹了，"他并补充说，美国不遗余力地试图推翻伊朗政权，想将伊朗变成"一个忠实的夥伴"。
俄罗斯反对联合国安理会进一步针对核项目制裁伊朗，并严厉抨击美欧对伊制裁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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