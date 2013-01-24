俄罗斯抛橄榄枝 呼吁改善俄美关系

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科1月23日（记者 Timothy Heritage） - 俄罗斯周三向美国抛出橄榄枝，呼吁改善两国关系，但又斥责美国的人权法案“可恶”，还谴责西方国家对叙利亚的政策。
俄罗斯外长拉夫罗夫在一场年度新闻发布会上宣布了俄罗斯2013年的政策议程，他明确表示，改善美俄关系是俄罗斯加强国际影响力的规划之一。
“对于存在分歧的问题，我们可以寻找方法，让它们不至于导致整体氛围恶化、影响双方合作，”他说道。他还重申，希望美国总统奥巴马接受邀请，能在今年前往莫斯科与普京总统共同出席一场峰会。
但拉夫罗夫并未暗示俄罗斯对叙利亚的立场会发生改变。
他还对西方在多个方面的做法予以指责，并明确表示俄罗斯会坚决保卫国家利益。
拉夫罗夫称，美国上月颁布的惩罚被疑践踏人权的俄罗斯人的法案十分可恶。
但他明确表示，希望对美俄关于《马格尼茨基法案》（Magnitsky Act）的纠纷设限。针对美国的这项法案，俄罗斯也颁布了针对美国公民的类似法案，禁止美国人收养俄罗斯的孤儿。
他强调，美俄需要“稳定、互惠的合作”，尤其是在投资和贸易领域。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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