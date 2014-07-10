俄媒体称斯诺登已向俄申请延长避难

路透莫斯科7月9日 - 美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（Edward Snowden）的律师周三称，斯诺登已向俄罗斯申请延长在俄避难期限。

去年8月俄罗斯向斯诺登发放为期一年的签证。

国际文传电讯社（Interfax）引述斯诺登的律师库切莱纳（Anatoly Kucherena）的话说，签证将于7月31日到期，已申请延长斯诺登在俄罗斯居留期限。

暂时无法联系到库切莱纳置评，俄罗斯联邦移民局则拒绝置评。

斯诺登的另一名律师上月曾称，预计俄罗斯将会延长斯诺登避难期限。斯诺登目前的行踪对外界仍秘而不宣。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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