俄媒体称斯诺登已向俄申请延长避难

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透莫斯科7月9日 - 美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（Edward Snowden）的律师周三称，斯诺登已向俄罗斯申请延长在俄避难期限。
去年8月俄罗斯向斯诺登发放为期一年的签证。
国际文传电讯社（Interfax）引述斯诺登的律师库切莱纳（Anatoly Kucherena）的话说，签证将于7月31日到期，已申请延长斯诺登在俄罗斯居留期限。
暂时无法联系到库切莱纳置评，俄罗斯联邦移民局则拒绝置评。
斯诺登的另一名律师上月曾称，预计俄罗斯将会延长斯诺登避难期限。斯诺登目前的行踪对外界仍秘而不宣。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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