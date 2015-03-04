律师称斯诺登寻求回美国

2015年2月2日斯诺登与加拿大一所学校的学生们连线交流。 REUTERS/Mark Blinch

俄罗斯律师Anatoly Kucherena周二称，美国“棱镜门”爆料者斯诺登正在与美国和德国律师合作以寻求回国。

美国官员表示，他们欢迎斯诺登回到美国，但斯诺登将会面临刑事指控。

斯诺登的律师Anatoly Kucherena在介绍一本关于斯诺登书籍的新闻发布会上发表了上述言论。俄罗斯在2013年允许斯诺登在本国避难。

“他（斯诺登）……想回国，我不想保守这个秘密。我们目前正在尽一切可能来解决此事，一些美国律师、德国律师以及我正在处理此事。”

美国希望让披露大量美国国家安全局（NSA）电子监控项目机密的斯诺登接受审判。但俄罗斯多次拒绝引渡斯诺登。

斯诺登此前曾表示，如果能确保受到公正审判，他希望回国。

美国司法部发言人Marc Raimondi对路透称，“我们的立场依然是，斯诺登先生应该回国面对针对他本人的指控。如果他这样做，相关方面会按照完全正当的程序办事，他也会受到保护。”

Raimondi称，美国的立场是“斯诺登并非举报人，他被控涉嫌泄漏机密信息，他的行为无疑对我们的国家安全造成了严重伤害”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。