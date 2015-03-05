斯诺登称他若回国不会受到公正审判

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透多伦多3月4日（记者 Solarina Ho） - 美国“棱镜门”爆料者斯诺登周三称，如果他回到美国，将不会受到公正审判。
“我想回国接受公正审判，但不幸的是……现在不会有公正审判，”斯诺登在俄罗斯通过视频参加加拿大记者言论自由协会（CJFE）、怀雅逊大学（Ryerson University）及加拿大广播公司组织的问答讨论会时说道。
“我一直在与政府方面全面进行合作，因为我离开就是为了寻求审判的条件，”斯诺登称。
斯诺登的俄罗斯律师周二称，斯诺登正在与美国和德国的律师合作，寻求回到美国。
斯诺登在周三的讨论中还称，加拿大在对其间谍机构的监督方面远远落后于其他西方国家。
“加拿大情报机构的监督框架是西方情报机构中最弱的一个，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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