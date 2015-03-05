斯诺登称他若回国不会受到公正审判

路透多伦多3月4日（记者 Solarina Ho） - 美国“棱镜门”爆料者斯诺登周三称，如果他回到美国，将不会受到公正审判。

“我想回国接受公正审判，但不幸的是……现在不会有公正审判，”斯诺登在俄罗斯通过视频参加加拿大记者言论自由协会（CJFE）、怀雅逊大学（Ryerson University）及加拿大广播公司组织的问答讨论会时说道。

“我一直在与政府方面全面进行合作，因为我离开就是为了寻求审判的条件，”斯诺登称。

斯诺登的俄罗斯律师周二称，斯诺登正在与美国和德国的律师合作，寻求回到美国。

斯诺登在周三的讨论中还称，加拿大在对其间谍机构的监督方面远远落后于其他西方国家。

“加拿大情报机构的监督框架是西方情报机构中最弱的一个，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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