斯诺登称他若回国不会受到公正审判

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透多伦多3月4日 - 美国“棱镜门”爆料者斯诺登周三称，如果他回到美国，将不会受到公正审判。
“我想回国接受公正审判，但不幸的是……现在不会有公正审判，”斯诺登在俄罗斯通过视频参加加拿大记者言论自由协会（CJFE）、怀雅逊大学（Ryerson University）及加拿大广播公司组织的问答讨论会时说道。
“我一直在与政府方面全面进行合作，因为我离开就是为了寻求审判的条件，”斯诺登称。
斯诺登的俄罗斯律师周二称，斯诺登正在与美国和德国的律师合作，寻求回到美国。
斯诺登在周三的讨论中还称，加拿大在对其间谍机构的监督方面远远落后于其他西方国家。
“加拿大情报机构的监督框架是西方情报机构中最弱的一个，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。