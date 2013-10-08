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时事要闻 | 2013年 10月 8日 星期二 16:57 BJT

俄美就如何销毁叙利亚化武达成共识--普京

路透印尼10月8日 - 俄罗斯总统普京周二会见美国国务卿克里后称，俄美两国在如何销毁叙利亚化学武器问题上达成共识。

“我们在需要做什么和怎么做的问题上达成共识。奥巴马总统（在化学武器问题上）的立场让我感到很高兴。”普京对记者表示。

开始确认和销毁化学武器程序的国际专家本月早些时候抵达叙利亚。

普京表示，他认为专家们能够在一年内完成销毁叙利亚化学武器的目标。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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