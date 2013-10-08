俄美就如何销毁叙利亚化武达成共识--普京

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透印尼10月8日 - 俄罗斯总统普京周二会见美国国务卿克里后称，俄美两国在如何销毁叙利亚化学武器问题上达成共识。
“我们在需要做什么和怎么做的问题上达成共识。奥巴马总统（在化学武器问题上）的立场让我感到很高兴。”普京对记者表示。
开始确认和销毁化学武器程序的国际专家本月早些时候抵达叙利亚。
普京表示，他认为专家们能够在一年内完成销毁叙利亚化学武器的目标。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透北京4月7日 - 新华社周五报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。