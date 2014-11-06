美国反洗钱调查矛头对准普京亲信

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透11月5日 - 《华尔街日报》（WSJ）引述知情人士称，美国检方已针对俄罗斯总统普京的亲信季姆琴科（Gennady Timchenko）展开反洗钱调查。
报导称，美国纽约东区检察官办公室正调查季姆琴科是否曾利用美国金融系统转移涉及腐败交易的资金，司法部正在协助此案调查。
据报导，美国检方正调查季姆琴科创立的大宗商品公司贡渥集团（Gunvor Group）从俄罗斯Rosneft(ROSN.MM)购买石油、而后售予第三方的交易。
WSJ称，这些交易发生在美国今年3月将季姆琴科列入制裁名单之前。季姆琴科还是俄罗斯第二大天然气生产商Novatek(NVTK.MM)所有人之一。
报导指出，如果发现这些交易涉及的资金源自非法活动，譬如违规出售石油等国家资产，则相关资金转移可能构成非法洗钱。
报导引述消息人士说，此项调查还要查明普京是否有个人财产与非法资金有关。
美国财政部曾表示，普京在贡渥集团有投资，也许还能动用贡渥的资金。但贡渥和克里姆林宫对此都矢口否认。
路透尚未能联系到季姆琴科、贡渥、美国检察官办公室和司法部置评。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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