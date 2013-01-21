俄罗斯拒绝美国一高官入境--报导

路透莫斯科1月18日 - 俄罗斯副外长杰尼索夫（Andrei Denisov）周五表示，俄罗斯已拒绝曾担任关塔那摩湾司令的一名美国将领入境，以报复美国惩罚俄罗斯侵犯人权者的举措。

去年12月，美国通过《马格尼茨基法案》（Magnitsky Act），禁止被控侵犯人权的俄罗斯公民进入美国境内，并冻结他们在美国的资产。

俄罗斯《消息报》（Izvestia）去年12月曾报导称，俄罗斯拒绝向美国海军少将、前关塔那摩湾司令哈比森（Jeffrey Harbeson）发放签证。哈比森目前在美国参谋长联席会议负责欧洲、北约和俄罗斯事务。

据俄罗斯国际文传通讯社（Interfax）报导，杰尼索夫在回答关于被列入黑名单的美国人的问题时说：“我们已拒绝在关塔那摩基地担任过司令官的某个美国将领入境。”他没有指明具体的时间，亦未透露这位将领的姓名。

为了回应美国的《马格尼茨基法案》，俄罗斯也匆匆通过了一项立法，对俄罗斯认为侵犯了海外俄罗斯人人权的美国人采取类似措施。这项法案还禁止美国人收养俄罗斯孤儿。

俄通-塔斯社（Itar-Tass）援引俄罗斯国家杜马外事委员会主席普什科夫（Alexei Pushkov）的话称，目前已有约60名美国公民被俄罗斯拒绝入境。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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