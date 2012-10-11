俄罗斯称不再与美续签武器削减协议

特朗普预算计划拟提高美国国防开支 缩减国务院等支出--官员
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。
路透莫斯科10月10日电---俄罗斯媒体周三援引该国副外交部长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）的话称，在俄罗斯与美国关於削减核武器及化学武器的协议明年到期後，俄方将不再与美方续签。
俄罗斯决定终止续签上述协议，是一系列影响俄美关系事件的最新一起，令两国关系“重置”的前景蒙受阴霾。上述协议1991年签署，已续签过两次。
俄罗斯国际文传电讯社援引里亚布科夫的话称：“该计划基於1991年的一项协议，鉴於最初提出这一构想的时机，以及它的制定与准备的方式，协议无法满足高标准。该协议不能让我们满意，特别是考虑到新的现实情况。”
美国参议员、资深裁军运动人士卢格（Richard Lugar）8月曾赴俄罗斯，推动续签由他协助启动的纳恩-卢格减少威胁合作计划（Nunn-Lugar Cooperative ThreatReduction programme）。
该计划旨在削减前苏联的核武器和化学武器，俄罗斯上次续签的时间是2006年，将於2013年到期。
里亚布科夫称，俄罗斯如今已有财力实施自己的计划，并有兴趣继续与第三国合作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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