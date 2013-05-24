俄社交网站VKontakte被监管机构列入黑名单

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科5月24日 - 根据俄罗斯监管机构Roskomnadzor网站周五发布的一则公告，俄罗斯知名社交网站VKontakte被列入“黑名单”，其被禁止在俄境内发布内容。
VKontakte拥有2.1亿注册用户，其中有4,700万每天都会登录。在卷入了一场奇怪的交通事故后，VKontakte创始人帕维尔·杜罗夫(Pavel Durov)上月逃离俄罗斯。
VKontakte发言人格奥吉·洛布斯金(Georgy Lobushkin)对路透表示，他对Roskomnadzor的这个决定并不知情。VKontakte网站依然在正常运行。Roskomnadzor也未立即置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。