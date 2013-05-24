俄社交网站VKontakte被监管机构列入黑名单

路透莫斯科5月24日 - 根据俄罗斯监管机构Roskomnadzor网站周五发布的一则公告，俄罗斯知名社交网站VKontakte被列入“黑名单”，其被禁止在俄境内发布内容。

VKontakte拥有2.1亿注册用户，其中有4,700万每天都会登录。在卷入了一场奇怪的交通事故后，VKontakte创始人帕维尔·杜罗夫(Pavel Durov)上月逃离俄罗斯。

VKontakte发言人格奥吉·洛布斯金(Georgy Lobushkin)对路透表示，他对Roskomnadzor的这个决定并不知情。VKontakte网站依然在正常运行。Roskomnadzor也未立即置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。