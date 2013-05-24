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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 16:49 BJT

俄社交网站VKontakte被监管机构列入黑名单

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月24日 - 根据俄罗斯监管机构Roskomnadzor网站周五发布的一则公告，俄罗斯知名社交网站VKontakte被列入“黑名单”，其被禁止在俄境内发布内容。

VKontakte拥有2.1亿注册用户，其中有4,700万用户每天都会登录。在卷入了一场奇怪的交通事故后，VKontakte创始人帕维尔·杜罗夫(Pavel Durov)上月逃离俄罗斯。

VKontakte发言人格奥吉·洛布斯金(Georgy Lobushkin)对路透表示，他对Roskomnadzor的这个决定并不知情。VKontakte网站依然在正常运行。Roskomnadzor也未立即置评。（完）

(编译 靳怡雯; 审校 程芳)
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