俄社交网站VKontakte被监管机构列入黑名单

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月24日 - 根据俄罗斯监管机构Roskomnadzor网站周五发布的一则公告，俄罗斯知名社交网站VKontakte被列入“黑名单”，其被禁止在俄境内发布内容。
VKontakte拥有2.1亿注册用户，其中有4,700万用户每天都会登录。在卷入了一场奇怪的交通事故后，VKontakte创始人帕维尔·杜罗夫(Pavel Durov)上月逃离俄罗斯。
VKontakte发言人格奥吉·洛布斯金(Georgy Lobushkin)对路透表示，他对Roskomnadzor的这个决定并不知情。VKontakte网站依然在正常运行。Roskomnadzor也未立即置评。（完）
(编译 靳怡雯; 审校 程芳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。