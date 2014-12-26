俄总统普京要求遏制伏特加涨价

俄罗斯总统普京周三下令政府遏制伏特加涨价，普京在与政府官员和地区长官的会议上称，伏特加涨价会鼓励私酿酒的产出，而与合法酿造的酒相比，私酿酒对民众健康构成更大风险。俄罗斯当前正面临1998年以来最严重的经济危机，而普京之所以民望高企，在一定程度上源于其以往维护繁荣与稳定的良好纪录。路透