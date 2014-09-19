数百俄罗斯志愿者在乌克兰东部帮助叛军--叛军将领

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透顿涅茨克9月18日（记者 Anton Zverev） - 乌克兰顿涅茨克沃斯托克军营(the Vostok Battalion)司令官Alexander Khodakovsky称，数百名俄罗斯志愿者在乌克兰东部地区支持分离主义者，为他们提供重要的战术经验和培训。
Khodakovsky表示，叛军中俄罗斯人很多，他们组成了自己的部队。
但他否认这些人是俄罗斯政府派来的，称他们只是志愿者，之前曾在俄罗斯军队中服役。
“我认为不只有几百人（来自俄罗斯），应该有更多。甚至可能出现组建独立志愿军的说法。”他在接受路透采访时说道。
“他们的战斗力比我们强，但胜利不是一个人能够取得的，所以他们与叛军并肩作战。叛军执行他们的任务，获得经验，学习如何战斗，而非只是防御。”他在顿涅茨克郊区的司令部说道。
“（他们来自）俄罗斯步兵、机动化步兵、空降兵、海军和边防等部队。他们都拥有某些军事经验。”
“如果来自俄罗斯军队的志愿者加入并传授他们的经验……我们将接受。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。