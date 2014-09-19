数百俄罗斯志愿者在乌克兰东部帮助叛军--叛军将领

路透顿涅茨克9月18日（记者 Anton Zverev） - 乌克兰顿涅茨克沃斯托克军营(the Vostok Battalion)司令官Alexander Khodakovsky称，数百名俄罗斯志愿者在乌克兰东部地区支持分离主义者，为他们提供重要的战术经验和培训。

Khodakovsky表示，叛军中俄罗斯人很多，他们组成了自己的部队。

但他否认这些人是俄罗斯政府派来的，称他们只是志愿者，之前曾在俄罗斯军队中服役。

“我认为不只有几百人（来自俄罗斯），应该有更多。甚至可能出现组建独立志愿军的说法。”他在接受路透采访时说道。

“他们的战斗力比我们强，但胜利不是一个人能够取得的，所以他们与叛军并肩作战。叛军执行他们的任务，获得经验，学习如何战斗，而非只是防御。”他在顿涅茨克郊区的司令部说道。

“（他们来自）俄罗斯步兵、机动化步兵、空降兵、海军和边防等部队。他们都拥有某些军事经验。”

“如果来自俄罗斯军队的志愿者加入并传授他们的经验……我们将接受。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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