数百俄罗斯志愿者在乌克兰东部帮助叛军--叛军将领

港报社评：对慈善机构太慈善，对社会公义太残忍--信报4月28日
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
(本文由路透中文网编译提供)
路透顿涅茨克9月18日 - 乌克兰顿涅茨克沃斯托克军营(the Vostok Battalion)司令官Alexander Khodakovsky称，数百名俄罗斯志愿者在乌克兰东部地区支持分离主义者，为他们提供重要的战术经验和培训。
Khodakovsky表示，叛军中俄罗斯人很多，他们组成了自己的部队。
但他否认这些人是俄罗斯政府派来的，称他们只是志愿者，之前曾在俄罗斯军队中服役。
“我认为不只有几百人（来自俄罗斯），应该有更多。甚至可能出现组建独立志愿军的说法。”他在接受路透采访时说道。
“他们的战斗力比我们强，但胜利不是一个人能够取得的，所以他们与叛军并肩作战。叛军执行他们的任务，获得经验，学习如何战斗，而非只是防御。”他在顿涅茨克郊区的司令部说道。
“（他们来自）俄罗斯步兵、机动化步兵、空降兵、海军和边防等部队。他们都拥有某些军事经验。”
“如果来自俄罗斯军队的志愿者加入并传授他们的经验……我们将接受。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8
政府对慈善团体监管不足，滋生不少流弊。审计署报告发现，当局对公开筹款活动监管粗疏，部分慈善机构财政透明度低，市民根本不知道捐款用途，有慈善团体甚至涉嫌向董事违规支付高薪，利用政府提供的资源和优惠牟利。同时，税务局等部门未有好好负起监管职责，免税资格核查工作缓慢，衍生假借慈善为名避税的问题。慈善活动乱象频生，必然令市民对行善变得犹豫，不再乐善好施，到头来受害的，是一众真正从事慈善事业的团体。政府必须加强监察，如果慈善机构继续未能自律提高透明度，当局就应重新考虑引入《慈善法》。