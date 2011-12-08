普京正式提交明年俄总统竞选文件

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科12月7日电（记者 Darya Korsunskaya）---俄罗斯总理普京周三提交了参加明年3月4日总统竞选的文件。不过，反对者计划发动更多抗议行动，他们认为日前杜马选举受到操纵，使结果有利於普京所在的执政党。
普京低调前往克里姆林宫附近的中央选举委员会总部，提交竞选登记材料，并仅作短暂停留。提交材料意味着普京正式参加总统竞选。
现年59岁的普京於2000-2008年任俄罗斯总统，之後担任政府总理，但一直是俄罗斯的最高领袖。
反对派组织表示，计划周三晚间再次在胜利广场（Triumph Square）进行抗议，尽管此前警方和普京的发言人发出警告称，将制止未经批准的抗议活动。
普京周二承诺，总统选举後将改组政府，默认了很多俄罗斯人的变革要求。不过俄罗斯政府此前已经有所暗示，普京也没有承诺马上采取行动。
普京仍是俄罗斯最受欢迎的政治家，有望赢得长达六年的总统任期，期满後他可以继续参选，如果成功将连任至2024年。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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