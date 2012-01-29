俄反对党领导人被禁止参加总统竞选

路透莫斯科1月27日电（记者 Nastassia Astrasheuskaya）---俄罗斯选举机构禁止自由派反对党领导人雅夫林斯基（Grigory Yavlinsky）参加3月总统竞选，以提高普京在首轮选举中的获胜机率。

雅夫林斯基长期对克里姆林宫持批评立场，他在民意调查中的支持率远远落後于普京，但是他被禁止参选，对呼吁公平选举和进行改革的反对派领导人而言，则是一记重击。

就这项反对派认为带有政治动机的决定，选举官员对俄罗斯新闻机构表示，雅夫林斯基所需的200万个支持他候选人资格的支持者签名中，有逾四分之一是伪造的，这比允许的误差率高出五倍左右。

减少参选人有助於提高普京在首轮选举中获胜的机率，并可在他没有获得最少半数投票的情况下避免进行第二轮选举。

雅夫林斯基所在的亚博卢党（Yabloko）成员称，克里姆林宫令其退出3月4日的大选。

亚博卢党党委书记Igor Yakovlev称，“中央选举委员会的这项决定带有政治偏见。”

亚博卢党领导人米特罗克辛（Sergei Mitrokhin）向Ekho Moskvy电台表示，拒绝（雅夫林斯基）参选是“对法律的公然违反”，该党将决定是否向俄罗斯最高法院提起上诉。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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