俄反对党领导人被禁止参加总统竞选

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透莫斯科1月27日电（记者 Nastassia Astrasheuskaya）---俄罗斯选举机构禁止自由派反对党领导人雅夫林斯基（Grigory Yavlinsky）参加3月总统竞选，以提高普京在首轮选举中的获胜机率。
雅夫林斯基长期对克里姆林宫持批评立场，他在民意调查中的支持率远远落後于普京，但是他被禁止参选，对呼吁公平选举和进行改革的反对派领导人而言，则是一记重击。
就这项反对派认为带有政治动机的决定，选举官员对俄罗斯新闻机构表示，雅夫林斯基所需的200万个支持他候选人资格的支持者签名中，有逾四分之一是伪造的，这比允许的误差率高出五倍左右。
减少参选人有助於提高普京在首轮选举中获胜的机率，并可在他没有获得最少半数投票的情况下避免进行第二轮选举。
雅夫林斯基所在的亚博卢党（Yabloko）成员称，克里姆林宫令其退出3月4日的大选。
亚博卢党党委书记Igor Yakovlev称，“中央选举委员会的这项决定带有政治偏见。”
亚博卢党领导人米特罗克辛（Sergei Mitrokhin）向Ekho Moskvy电台表示，拒绝（雅夫林斯基）参选是“对法律的公然违反”，该党将决定是否向俄罗斯最高法院提起上诉。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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