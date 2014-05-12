俄罗斯称尊重乌克兰东部两地区自治公投结果

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透莫斯科5月12日 - 俄罗斯周一表示，尊重乌克兰东部两地区的自治公投结果，并称应和平地执行这一结果。
乌克兰东部的亲俄罗斯反叛势力宣布在顿涅茨克和卢甘斯克的周日自治公投中赢得压倒性胜利，但乌克兰当局指责此次投票是一出闹剧，欧盟则批评这次公投。
“我们尊重顿涅茨克和卢甘斯克地区人民的意愿，期待公投结果以对话的文明方式得到实际执行，暴力不会重现，”克里姆林宫在声明中称。
上周曾呼吁分离主义者推迟公投的俄罗斯总统普京尚未对公投发表评论。
克里姆林宫强调，尽管有人试图阻止公投，但参加投票的人非常多。
“我们谴责使用武力，包括针对平民使用重型武器，”克里姆林宫在声明中称。
克里姆林宫的声明并未提到根据公投结果采取行动的任何计划细节。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。