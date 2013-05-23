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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 10:12 BJT

俄罗斯金融：俄第二大银行VTB发行新股，中国建行及卡塔尔等国主权财富基金参与认购

路透莫斯科5月22日 - 俄罗斯第二大银行VTB 周三表示，卡塔尔、挪威和阿塞拜疆的主权财富基金，以及中国建设银行 共同认购了该行55%的新发股份。

VTB称新股发行已经完成，每股定价4.1戈比，总共融资1,025亿卢布(折合33亿美元)。政府持股未参与本次发售，但由之前的75.5%被稀释到60.9%。

“如果主权财富基金参与认购，其他投资者也会接踵而来，这对其他投资者是一个信号，”VTB首席执行官Andrei Kostin表示。他又称上述三国主权财富基金的投资均介于150-200亿卢布(4.79-6.39亿美元)之间。

巴西投资者也参与认购。(完)

(编译 李春喜 审校)

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