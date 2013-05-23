俄罗斯金融：俄第二大银行VTB发行新股，中国建行及卡塔尔等国主权财富基金参与认购

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
路透莫斯科5月22日 - 俄罗斯第二大银行VTB 周三表示，卡塔尔、挪威和阿塞拜疆的主权财富基金，以及中国建设银行 共同认购了该行55%的新发股份。
VTB称新股发行已经完成，每股定价4.1戈比，总共融资1,025亿卢布(折合33亿美元)。政府持股未参与本次发售，但由之前的75.5%被稀释到60.9%。
“如果主权财富基金参与认购，其他投资者也会接踵而来，这对其他投资者是一个信号，”VTB首席执行官Andrei Kostin表示。他又称上述三国主权财富基金的投资均介于150-200亿卢布(4.79-6.39亿美元)之间。
巴西投资者也参与认购。(完)
(编译 李春喜 审校)
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。