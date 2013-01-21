俄举行最大规模海军演习 或与叙利亚有关

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月20日 - 俄罗斯称，周末开始数年来规模最大的海军演习，分析人士认为此举意在彰显其军力并强调俄罗斯在叙利亚的利益。

俄罗斯国防部称，来自北方舰队、波罗的海舰队和黑海舰队的至少八艘战舰参与了演习，演习地点在地中海和黑海。

俄罗斯在声明中并未提到叙利亚，但是莫斯科军事智库CAST海军专家Andrei Frolov上周称，此次演习可能意在提醒西方国家俄罗斯与叙利亚的联系，俄罗斯一直反对外部势力干预叙利亚问题。

俄罗斯租借叙利亚塔尔图斯港，作为海军保养和供给基地。媒体周四报道称，两艘参加演习的俄罗斯军舰在前往塔尔图斯港的途中装载了武器弹药。

俄罗斯官员称，此次演习是苏联解体后规模最大的一次。

俄罗斯国防部周六晚间发布声明称，演习将进行到1月29日。（完）