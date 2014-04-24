俄罗斯政府警告想撤离俄的外企 离开后果自负

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透莫斯科4月24日 - 俄罗斯自然资源部长Sergei Donskoi周四表示，如果在俄的外企因为乌克兰相关制裁而决定离开俄罗斯，将失去未来在俄做生意的机会。
他还称，迄今为止还没有外企因为西方国家对俄制裁而表达离开俄的意愿。
“如果他们中断与我们的投资协议，很明显短期内是不会回来的，这样做是会有后果的，”Sergei Donskoi对记者说。
“就碳氢化合物生产而言，俄罗斯是最有前景的国家之一。如果有关合同中断，那伙计们，你们将失去未来的很大一块蛋糕，”Donskoi补充道。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。