俄罗斯准备偕同美法打击伊斯兰国 不排斥土耳其参与--俄驻法大使

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎11月25日 - 俄罗斯驻法国大使周三说，俄国准备联合美国、法国等国，协同打击伊斯兰国武装。包括土耳其在内，其他有意参与的国家也可加入。
在11月13日巴黎攻击事件后，法国总统奥朗德正设法号召更多国际伙伴支持打击伊斯兰国。他周二访问华盛顿，周四则预定会晤俄罗斯总统普京。
“有这种联盟的可能。”俄罗斯驻法大使Alexandre Orlov告诉Europe 1电台。
“俄罗斯方面准备更进一步，计划共同打击达伊沙(Daesh，即伊斯兰国)阵地，并与法国、美国和希望加入联盟的其他任何国家一道，设立一个联合指挥部。”他指出也可能包括土耳其。(完)
(编译 张若琪 审校 高琦)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。