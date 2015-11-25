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时事要闻 | 2015年 11月 25日 星期三 17:07 BJT

俄罗斯准备偕同美法打击伊斯兰国 不排斥土耳其参与--俄驻法大使

路透巴黎11月25日 - 俄罗斯驻法国大使周三说，俄国准备联合美国、法国等国，协同打击伊斯兰国武装。包括土耳其在内，其他有意参与的国家也可加入。

在11月13日巴黎攻击事件后，法国总统奥朗德正设法号召更多国际伙伴支持打击伊斯兰国。他周二访问华盛顿，周四则预定会晤俄罗斯总统普京。

“有这种联盟的可能。”俄罗斯驻法大使Alexandre Orlov告诉Europe 1电台。

“俄罗斯方面准备更进一步，计划共同打击达伊沙(Daesh，即伊斯兰国)阵地，并与法国、美国和希望加入联盟的其他任何国家一道，设立一个联合指挥部。”他指出也可能包括土耳其。(完)

(编译 张若琪 审校 高琦)

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