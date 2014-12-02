西方制裁未改变俄罗斯对乌立场 但打击了俄经济--美国务卿

路透布鲁塞尔12月2日 - 美国国务卿克里周二表示，西方国家对俄罗斯的制裁并未阻止俄罗斯对乌克兰境内的亲俄分裂分子提供支持，但破坏了俄罗斯的经济。目前预计明年俄罗斯经济将陷入衰退。

陪同克里参加北约外长会议的一位美国国务院高级官员表示将与盟国磋商，讨论若亲俄分裂势力不停止在乌克兰的暴力活动，将对俄罗斯采取进一步制裁。

克里在记者会上表示，若俄罗斯同意停止对亲俄分裂势力的支持，可以避免进一步的制裁。俄罗斯否认对分裂分子提供军事支持。

克里提到卢布贬值以及俄罗斯官员有关该国经济明年将陷入衰退的评论，“显然这些制裁对经济产生了作用。”

俄罗斯经济部副部长Alexei Vedeva表示，受制裁和油价下跌的打击，俄罗斯国内生产总值(GDP)明年将萎缩0.8%，而此前的预估为增长1.2%。

克里表示，“俄罗斯有机会作出完全不同的选择。我们和其他人一样，准备坐下来磋商一些合理的办法，以便形成各方都能接受的具体措施，朝着另一个可行的方向迈进。”(完)

(翻译 张荻； 审校 郑茵)

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