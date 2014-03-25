西方与俄罗斯暗示乌克兰危机暂告一段落

2014年3月20日，克里米亚塞瓦斯托波尔港，在乌克兰一个海军基地拍到的俄罗斯国旗。 REUTERS/Shamil Zhumatov

* 俄罗斯表示希望与西方保持接触

* 美国和欧盟现在无意扩大制裁--官员

* 乌克兰向IMF寻求150-200亿美元贷款

路透海牙/莫斯科3月25日 -俄罗斯与西方周二暂时为乌克兰危机划上终止符。此前美国总统奥巴马及盟友同意暂不推出更多的破坏性经济制裁措施，除非莫斯科在夺取克里米亚之后还不满足。

奥巴马把俄罗斯描述成“地区性强国”，不对美国构成最大的国家安全威胁。奥巴马表示，不会采取军事手段把俄军赶出克里米亚，但俄罗斯对该地区的吞并不是“定案”，因为国际社会不会认可。

“俄罗斯应该采取负责任的行动，并证明自己愿意遵守国际准则...如果做不到这些，将会付出代价，”他在海牙核安全峰会结束后在记者会上表示。

在嘲讽奥巴马及其西方盟友决定抵制6月俄罗斯索契八国集团(G8)峰会之后，莫斯科表示希望与G8伙伴保持接触。

“俄罗斯方面继续愿意在所有层面上进行这类接触，包括最高层接触。我们对这类接触抱有兴趣，”俄罗斯总统普京的发言人DmitryPeskov对国际文传电讯社表示。

奥巴马表示担心俄罗斯进一步“入侵”乌克兰，认为普京仍“有很多盘算”。与俄罗斯的断言针锋相对，他坚称在乌克兰讲俄语的人并未受到威胁。

奥巴马呼吁普京要让乌克兰人在没有受到恐吓的前提下自由选择自己的命运，称他相信乌克兰人愿意与欧盟和俄罗斯同时保持良好关系，而不愿选择零合博弈--倒向一方而对抗另一方。

“俄罗斯这个地区性大国对某些近邻国家构成威胁，这不是因为它强大，而恰恰是因为它的虚弱，”奥巴马称，“我们(美国)对邻国也极具影响力。一般来说，我们不需要为了与之建立密切合作关系而去侵略它们。”

当被问到如何阻止俄罗斯继续“抢占土地”时，奥巴马指出北大西洋公约组织(NATO)成员国与非成员国受到攻击时的区别。NATO成员国受到公约第五条(ArticleV)共同防御条款的保护，而如果非成员国受到攻击，西方国家可能施加国际压力，关注这些国家并提供经济支持。

周二卢布周二走坚，俄罗斯资产价格上涨，此前奥巴马及其他七国集团(G7)领导人暂停采取新制裁，投资者认为危机暂时受到遏制。

荷兰首相吕特表示，美国和欧盟在回应问题上保持一致；而媒体的报导则是，美国敦促欧洲国家采取更加强硬的态度，而欧洲却因担心自身经济利益而不太情愿。

**和解姿态**

俄罗斯周一两度做出和解姿态，该国经济部副部长此前表示，今年第一季度可能多至700亿美元资本撤离该国。

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)首次会晤乌克兰外长AndriyDeshchytsia，尽管俄方并不承认这个乌克兰政府。

俄方还允许欧洲安全与合作委员会(OSCE)观察员开始在乌克兰展开工作，但称范围不包括克里米亚地区。

乌克兰外交部称Deshchytsia抗议俄罗斯吞并克里米亚。拉夫罗夫表示俄罗斯不打算在乌克兰东部和南部地区使用武力，而且“双方同意不要让克里米亚问题进一步升级，否则可能造成人员伤亡。”

乌克兰政府命令，在克里米亚剩余部队因安全考虑撤出该地区。此前，俄军攻击一个海军基地和登陆舰时开枪警告并使用震撼手榴弹(stungrenades)，但没有人员伤亡。

**望达成IMF协议**

乌克兰财长OleksanderShlapak表示，他正在与国际货币基金组织(IMF)协商，寻求获得一笔150-200亿美元的贷款，因为持续数月的政治动荡和管理不善已经严重削弱该国经济。他预计该国经济今年会衰退3%。

奥巴马还敦促IMF尽快就一项乌克兰金援计划达成协议，这将开启欧盟和美国对乌克兰的更多援助。

在海牙，西方和俄罗斯都希望争取其他与会大国的支持。(完)

(编译 张涛/许娜/朱晓军；审校 孙茉莉/郑茵/李爽)

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