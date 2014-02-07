俄称索契为今后的奥运会树立榜样

(本文由路透中文网编译提供)

路透索契2月6日 - 俄罗斯周二驳斥针对索契冬奥会筹备工作的批评之声，称本国为今后举办方树立了“很好的榜样”。

在索契冬奥会筹办期间，俄罗斯反对同性恋宣传法、安全担忧、酒店房间设施不完善在过去几天引发的抱怨、索契流浪狗的命运等一直都是引人关注的问题。

但负面舆论和最后关头的恐慌也是奥运会举办城市面临的问题之一。

在2012年伦敦夏季奥运会时，由于一家私人承包商未能提供足够的保安，伦敦方面不得不动用数以千计的额外兵力来负责安保。一名格鲁吉亚运动员在训练时发生碰撞死亡，让2010年的温哥华冬奥会开幕式蒙上阴影。

对于伦敦和温哥华而言，情况很快就发生了变化，运动员、媒体和电视观众纷纷称赞他们取得了成功。

索契冬奥会投资规模巨大，是其与伦敦夏季奥运会和温哥华冬奥会的不同之处。索契冬奥会投资额达500亿美元，在奥运会史上创下记录，引发了资金是否用得其所的质疑。

“画面真的很美，”俄罗斯索契冬奥会组委会主席切尔内申科（Dmitry Chernyshenko）说。索契冬奥会将于周五开幕，单板滑雪预赛已经开始进行。

“俄罗斯为今后的奥运会组织者树立了很好的榜样，”切尔内申科说。他说的是紧凑的赛事安排、周边的山景以及发展索契旅游业的计划。

他还称，将有来自88个国家和地区的运动员参加此次冬奥会，角逐98个奖项，这些均创冬奥会记录。（完）