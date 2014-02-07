俄称索契为今后的奥运会树立榜样

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(本文由路透中文网编译提供)
路透索契2月6日 - 俄罗斯周二驳斥针对索契冬奥会筹备工作的批评之声，称本国为今后举办方树立了“很好的榜样”。
在索契冬奥会筹办期间，俄罗斯反对同性恋宣传法、安全担忧、酒店房间设施不完善在过去几天引发的抱怨、索契流浪狗的命运等一直都是引人关注的问题。
但负面舆论和最后关头的恐慌也是奥运会举办城市面临的问题之一。
在2012年伦敦夏季奥运会时，由于一家私人承包商未能提供足够的保安，伦敦方面不得不动用数以千计的额外兵力来负责安保。一名格鲁吉亚运动员在训练时发生碰撞死亡，让2010年的温哥华冬奥会开幕式蒙上阴影。
对于伦敦和温哥华而言，情况很快就发生了变化，运动员、媒体和电视观众纷纷称赞他们取得了成功。
索契冬奥会投资规模巨大，是其与伦敦夏季奥运会和温哥华冬奥会的不同之处。索契冬奥会投资额达500亿美元，在奥运会史上创下记录，引发了资金是否用得其所的质疑。
“画面真的很美，”俄罗斯索契冬奥会组委会主席切尔内申科（Dmitry Chernyshenko）说。索契冬奥会将于周五开幕，单板滑雪预赛已经开始进行。
“俄罗斯为今后的奥运会组织者树立了很好的榜样，”切尔内申科说。他说的是紧凑的赛事安排、周边的山景以及发展索契旅游业的计划。
他还称，将有来自88个国家和地区的运动员参加此次冬奥会，角逐98个奖项，这些均创冬奥会记录。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT