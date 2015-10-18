俄罗斯黑客入侵道琼斯系统以取得内线消息--彭博

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月16日 - 彭博引述消息人士说法报导，俄罗斯黑客侵入道琼斯系统，窃取尚未公开的资讯以进行交易，其严重程度远大过道琼斯本身所宣称的“较低层次入侵”。
彭博报导称，美国联邦调查局(FBI)、秘勤局(US Secret Service)以及证券交易委员会(SEC)至少一年前就已率先展开调查。
道琼斯发言人Colleen Schwartz在一封电子邮件中表示，“自从彭博发布报导以来，我们努力确认其相关指控是否正确。至今我们仍无法找到相关调查的证据。”
道琼斯为华尔街日报的出版商，且为媒体大亨梅铎(默多克/Rupert Murdoch)旗下新闻集团(News Corp)(NWSA.O)的成员，该公司上周公布其系统遭到入侵，导致有约3,500位个人帐户的付款卡片及联络资讯有外泄的风险。
道琼斯先前表示，在2012年8月及2015年7月之间，有一些未经授权侵入其系统的记录。
FBI发言人Kelly Langmesser通过电子邮件表示，“我们知悉道琼斯遭入侵事件，正在进行了解。”
Langmesser补充称，她无法证实彭博报导中的其他内容。
彭博周五报导引述两名熟知调查状况人士说法，称黑客入侵后寻找包括准备发表的报导等等资讯。
目前无法联络上秘勤局就彭博报导做出回应。SEC拒绝置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 张若琪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。