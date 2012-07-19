俄罗斯上议院批准该国加入世贸组织

俄罗斯上议院周三投票批准该国加入世界贸易组织(WTO)，俄罗斯18年的入世之路只待总统普京签字。普京签字後30天，俄罗斯将成为世界贸易组织的第156个成员国。上周俄罗斯杜马也批准该国加入世界贸易组织。俄罗斯入世需要降低关税，并向外资开放关键行业。 图为俄罗斯上议院资料图片。