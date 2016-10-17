独家：俄罗斯今年可能首次发行人民币计价公债

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯财政部政府债务部门主管Konstantin Vyshkovsky周五称，俄罗斯可能在2016年底前首次发行人民币计价的公债。由于在西方市场融资受限，俄政府雄心勃勃地希望利用亚洲信贷市场加以弥补。
低油价导致预算缺口扩大，俄罗斯需要新的现金来源。西方因乌克兰冲突而对该国实施制裁，令其进入西方资本市场受限。
Vyshkovsky对路透称，财政部可能选择的一个方法，是今年稍晚可能出售人民币计价的公债(OFZ)。
Vyshkovsky称，俄罗斯的OFZ发债计划可能筹资相当于10亿美元的人民币，财政部会将资金转为卢布。
自2014年俄罗斯因从乌克兰手中夺取克里米亚、并支持乌克兰东部冲突，与西方国家的关系因此出现龃龉之后，俄罗斯就在向中国靠近。
但莫斯科重心转向亚洲的进展并不顺利，部分原因是亚洲信贷市场比西方浅得多；在过去，俄罗斯需要借款时通常会将眼光投向西方债市。
根据财政部制定的一项计划，俄罗斯今年将不再举借更多外债，因此以人民币计价公债或将是俄财政预算的及时补充。人民币计价公债被视为内债。
此番筹到的资金或将帮助俄罗斯避免出现更大的预算赤字；今年俄罗斯的预算赤字将超出总统普京最初设定的国内生产总值3%的上限。(完)
(编译 徐文焰/王琛；审校 王丽鑫/张涛)
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