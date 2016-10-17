独家：俄罗斯今年可能首次发行人民币计价公债

路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯财政部政府债务部门主管Konstantin Vyshkovsky周五称，俄罗斯可能在2016年底前首次发行人民币计价的公债。由于在西方市场融资受限，俄政府雄心勃勃地希望利用亚洲信贷市场加以弥补。

低油价导致预算缺口扩大，俄罗斯需要新的现金来源。西方因乌克兰冲突而对该国实施制裁，令其进入西方资本市场受限。

Vyshkovsky对路透称，财政部可能选择的一个方法，是今年稍晚可能出售人民币计价的公债(OFZ)。

Vyshkovsky称，俄罗斯的OFZ发债计划可能筹资相当于10亿美元的人民币，财政部会将资金转为卢布。

自2014年俄罗斯因从乌克兰手中夺取克里米亚、并支持乌克兰东部冲突，与西方国家的关系因此出现龃龉之后，俄罗斯就在向中国靠近。

但莫斯科重心转向亚洲的进展并不顺利，部分原因是亚洲信贷市场比西方浅得多；在过去，俄罗斯需要借款时通常会将眼光投向西方债市。

根据财政部制定的一项计划，俄罗斯今年将不再举借更多外债，因此以人民币计价公债或将是俄财政预算的及时补充。人民币计价公债被视为内债。

此番筹到的资金或将帮助俄罗斯避免出现更大的预算赤字；今年俄罗斯的预算赤字将超出总统普京最初设定的国内生产总值3%的上限。(完)