全球能源：海牙仲裁法院判俄罗斯赔偿尤科斯公司前股东500亿美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透莫斯科7月28日 - 据消息人士周一透露，海牙常设仲裁法院(PCA)判决俄罗斯赔偿尤科斯一个股东团体大约500亿美元。该公司已经消亡。
PCA预计今天稍晚宣判，俄罗斯必须向尤科斯前股东做出赔偿，这个数额是最初主张赔偿额1,000亿美元的一半。尤科斯曾是俄罗斯最大的石油生产商。
索赔主张是由位于直布罗陀的Group Menatep集团的子公司提出，俄罗斯前首富霍多尔科夫斯基通过该公司控制尤科斯。目前Group Menatep以控股公司的形式存在，霍多尔科夫斯基已不再是GML或尤科斯的股东。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。