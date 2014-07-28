全球能源：海牙仲裁法院判俄罗斯赔偿尤科斯公司前股东500亿美元

路透莫斯科7月28日 - 据消息人士周一透露，海牙常设仲裁法院(PCA)判决俄罗斯赔偿尤科斯一个股东团体大约500亿美元。该公司已经消亡。

PCA预计今天稍晚宣判，俄罗斯必须向尤科斯前股东做出赔偿，这个数额是最初主张赔偿额1,000亿美元的一半。尤科斯曾是俄罗斯最大的石油生产商。

索赔主张是由位于直布罗陀的Group Menatep集团的子公司提出，俄罗斯前首富霍多尔科夫斯基通过该公司控制尤科斯。目前Group Menatep以控股公司的形式存在，霍多尔科夫斯基已不再是GML或尤科斯的股东。(完)